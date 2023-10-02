Удар КАБ по Купянску: ГСЧС показала разрушения и как тушили пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области около 13:50 2 октября произошел пожар и подвергся разрушениям жилой сектор.
Мощный взрыв вызвал возгорание легкового авто, повреждения жилья и других машин, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 14:40 чрезвычайники потушили автомобиль, который горел на площади 5 квадратных метров. Также бойцы ГСЧС обследовали поврежденные дома с целью выявления пострадавших.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Ранее в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что около 14:30 российские военные ударили по Купянску КАБ на базе ФАБ-250. Получили ранения мужчина и женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области около 13:50 2 октября произошел пожар и подвергся разрушениям жилой сектор.".