Удар КАБ по Купянску: ГСЧС показала разрушения и как тушили пожар (фото)

В результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области около 13:50 2 октября произошел пожар и подвергся разрушениям жилой сектор.

Мощный взрыв вызвал возгорание легкового авто, повреждения жилья и других машин, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 14:40 чрезвычайники потушили автомобиль, который горел на площади 5 квадратных метров. Также бойцы ГСЧС обследовали поврежденные дома с целью выявления пострадавших.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что около 14:30 российские военные ударили по Купянску КАБ на базе ФАБ-250. Получили ранения мужчина и женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).