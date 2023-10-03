Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла
3 жовтня кілька годин тому армія РФ завдала щонайменше 10 ударів по селищу Козача Лопань на Харківщині.
«Пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередачі. Частина Козачої Лопані залишається без світла. Профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків», – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Він закликав мешканців селища перебувати в укриттях. Загроза обстрілів залишається великою.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня кілька годин тому армія РФ завдала щонайменше 10 ударів по селищу Козача Лопань на Харківщині.".