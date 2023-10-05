ЮНИСЕФ профинансировал закупку реагентов для «Харьковводоканала»
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине профинансировало закупку химических реагентов для комплексов водоподготовки КП «Харьковводоканал» более чем на 90 млн грн.
Начальник лаборатории санитарно-эпидемического контроля качества воды Андрей Стародубов отметил, что контроль за качеством воды является одним из основных приоритетов в работе предприятия.
«Несмотря на сложности военного времени, специалисты комплексов водоподготовки «Днепр» и «Донец» выполняют все утвержденные технологические регламенты для очистки воды с применением необходимых реагентов. И помощь, которую в условиях войны оказал нам ЮНИСЕФ, профинансировав приобретение этих реагентов, действительно очень важна», — отметил Андрей Стародубов.
По его словам, специалисты лаборатории ежедневно контролируют качество воды и гарантируют ее безопасность. В настоящее время водопроводная вода в Харькове соответствует всем нормам и стандартам.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине профинансировало закупку химических реагентов для комплексов водоподготовки КП «Харьковводоканал» более чем на 90 млн грн.".