ЮНІСЕФ профінансував закупівлю реагентів для «Харківводоканалу»

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал» на більш ніж 90 млн грн.

Начальник лабораторії санітарно-епідемічного контролю якості води Андрій Стародубов зазначив, що контроль за якістю води є одним із основних пріоритетів у роботі підприємства.

«Попри труднощі воєнного часу, фахівці комплексів водопідготовки «Дніпро» та «Донець» виконують усі затверджені технологічні регламенти для очищення води з застосуванням необхідних реагентів. І допомога, яку в умовах війни надав нам ЮНІСЕФ, профінансувавши придбання цих реагентів, справді дуже важлива», – зазначив Андрій Стародубов.

За його словами, фахівці лабораторії щодня контролюють якість води та гарантують її безпеку. Зараз водопровідна вода в Харкові відповідає всім нормам і стандартам.