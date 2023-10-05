ЮНІСЕФ профінансував закупівлю реагентів для «Харківводоканалу»
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал» на більш ніж 90 млн грн.
Начальник лабораторії санітарно-епідемічного контролю якості води Андрій Стародубов зазначив, що контроль за якістю води є одним із основних пріоритетів у роботі підприємства.
«Попри труднощі воєнного часу, фахівці комплексів водопідготовки «Дніпро» та «Донець» виконують усі затверджені технологічні регламенти для очищення води з застосуванням необхідних реагентів. І допомога, яку в умовах війни надав нам ЮНІСЕФ, профінансувавши придбання цих реагентів, справді дуже важлива», – зазначив Андрій Стародубов.
За його словами, фахівці лабораторії щодня контролюють якість води та гарантують її безпеку. Зараз водопровідна вода в Харкові відповідає всім нормам і стандартам.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 17:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал» на більш ніж 90 млн грн.".