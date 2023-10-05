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ЮНІСЕФ профінансував закупівлю реагентів для «Харківводоканалу»

Суспільство 17:54   05.10.2023
Оксана Якушко
ЮНІСЕФ профінансував закупівлю реагентів для «Харківводоканалу»

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал» на більш ніж 90 млн грн.

Начальник лабораторії санітарно-епідемічного контролю якості води Андрій Стародубов зазначив, що контроль за якістю води є одним із основних пріоритетів у роботі підприємства.

«Попри труднощі воєнного часу, фахівці комплексів водопідготовки «Дніпро» та «Донець» виконують усі затверджені технологічні регламенти для очищення води з застосуванням необхідних реагентів. І допомога, яку в умовах війни надав нам ЮНІСЕФ, профінансувавши придбання цих реагентів, справді дуже важлива», – зазначив Андрій Стародубов.

За його словами, фахівці лабораторії щодня контролюють якість води та гарантують її безпеку. Зараз водопровідна вода в Харкові відповідає всім нормам і стандартам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 17:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал» на більш ніж 90 млн грн.".