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Полиция проверяет информацию об отравлении животных в харьковском экопарке

Происшествия 18:20   08.10.2023
Елена Нагорная
Полиция проверяет информацию об отравлении животных в харьковском экопарке

По факту происшествия в харьковском экопарке проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, что на территории контактной зоны в Фельдман-Экопарк погибли животные», — пишут правоохранители.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете.

Напомним, 8 октября пресс-службе экопарка под Харьковом сообщили, что в контактной зоне, которую посещали самые маленькие гости, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту происшествия в харьковском экопарке проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.".