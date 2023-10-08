Полиция проверяет информацию об отравлении животных в харьковском экопарке

По факту происшествия в харьковском экопарке проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, что на территории контактной зоны в Фельдман-Экопарк погибли животные», — пишут правоохранители.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете.

Напомним, 8 октября пресс-службе экопарка под Харьковом сообщили, что в контактной зоне, которую посещали самые маленькие гости, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.