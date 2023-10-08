Полиция проверяет информацию об отравлении животных в харьковском экопарке
По факту происшествия в харьковском экопарке проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, что на территории контактной зоны в Фельдман-Экопарк погибли животные», — пишут правоохранители.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете.
Напомним, 8 октября пресс-службе экопарка под Харьковом сообщили, что в контактной зоне, которую посещали самые маленькие гости, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту происшествия в харьковском экопарке проводится проверка, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.".