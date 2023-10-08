«Не лучше военных РФ»: в экопарке под Харьковом отравили маленьких зверьков
В контактной зоне харьковского экопарка, предназначенной для самых маленьких посетителей, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.
То, что произошло, в пресс-службе экопарка называют «массовым убийством» и напоминают, что открыли эту зону по случаю Бала хризантем 1 октября.
«Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит человек, который ничем не лучше российских военных, убивавших наших животных в начале полномасштабной войны», — говорится в публикации.
Представители экопарка отмечают, что написали заявление в полицию.
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Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходит Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводится мероприятие, также уже разминирована.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 15:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В контактной зоне харьковского экопарка, предназначенной для самых маленьких посетителей, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.".