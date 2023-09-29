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В экопарк под Харьковом вернулся лесной красавец с пятью подружками (видео)

Общество 13:30   29.09.2023
Елена Нагорная
В экопарк под Харьковом вернулся лесной красавец с пятью подружками (видео)

В харьковском экопарке поселили шестерых благородных оленей — самца и пять самок.

После переезда парнокопытные немного нервничают, но вскоре должны полностью освоиться, пишет пресс-служба экопарка в Facebook. Пока что самец живет отдельно от своих подружек.

«У него сейчас период гона. Он проявляет некоторую агрессию, поэтому он вынужден стоять отдельно. Чтобы персонал мог качественно и безопасно за ним ухаживать, кормить его без риска для жизни. В соседнем вольере находятся его дамы», — пояснила представительница экопарка.

«Этот лесной красавец уже дома», — пишет пресс-служба и отмечает, что еще ряд животных, которых эвакуировали из-за боевых действий, вернут на этой неделе.

Видео: пресс-служба экопарка

В преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке анонсируют Бал хризантем, который до начала полномасштабной войны проводили каждую осень. По данным пресс-службы экопарка, территория, где будет проводиться мероприятие, также уже разминирована.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке поселили шестерых благородных оленей — самца и пять самок.".