В екопарк під Харковом повернувся лісовий красень із п’ятьма подругами (відео)

У харківському екопарку поселили шістьох благородних оленів – самця та п’ять самиць.

Після переїзду парнокопитні трохи нервують, але незабаром мають повністю освоїтися, пише пресслужба екопарку у фейсбуці. Поки самець живе окремо від своїх подружок.

“У нього зараз період гону. Він проявляє деяку агресію, тому змушений стояти окремо. Щоб персонал міг якісно і безпечно доглядати за ним, годувати його без ризику для життя. У сусідньому вольєрі знаходяться його дами”, — пояснила представниця екопарку.

“Цей лісовий красень уже вдома”, – пише пресслужба і зазначає, що ще низку тварин, яких евакуювали через бойові дії, повернуть цього тижня.

Відео: пресслужба екопарку

Напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку анонсують Бал хризантем, який до початку повномасштабної війни проводили щоосені. За даними пресслужби екопарку, територію, де проводитиметься захід, також уже розміновано.