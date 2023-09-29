В екопарк під Харковом повернувся лісовий красень із п’ятьма подругами (відео)
У харківському екопарку поселили шістьох благородних оленів – самця та п’ять самиць.
Після переїзду парнокопитні трохи нервують, але незабаром мають повністю освоїтися, пише пресслужба екопарку у фейсбуці. Поки самець живе окремо від своїх подружок.
“У нього зараз період гону. Він проявляє деяку агресію, тому змушений стояти окремо. Щоб персонал міг якісно і безпечно доглядати за ним, годувати його без ризику для життя. У сусідньому вольєрі знаходяться його дами”, — пояснила представниця екопарку.
“Цей лісовий красень уже вдома”, – пише пресслужба і зазначає, що ще низку тварин, яких евакуювали через бойові дії, повернуть цього тижня.
Відео: пресслужба екопарку
Напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку анонсують Бал хризантем, який до початку повномасштабної війни проводили щоосені. За даними пресслужби екопарку, територію, де проводитиметься захід, також уже розміновано.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 13:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку поселили шістьох благородних оленів – самця та п’ять самиць.".