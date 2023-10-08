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“Не кращі за військових РФ”: в екопарку під Харковом отруїли маленьких звірят

Події 15:52   08.10.2023
Олена Нагорна
“Не кращі за військових РФ”: в екопарку під Харковом отруїли маленьких звірят

У контактній зоні харківського екопарку, призначеній для найменших відвідувачів, загинули всі тварини, зокрема кролики та морські свинки. Розтин показав, що звірят отруїли миш’яком.

Те, що сталося, у пресслужбі екопарку називають “масовим вбивством” та нагадують, що відкрили цю зону з нагоди Балу хризантем 1 жовтня.

“Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни”, — йдеться у публікації.

Представники екопарку зазначають, що написали заяву до поліції.

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Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходить Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувається захід, також вже розміновано.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 15:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У контактній зоні харківського екопарку, призначеній для найменших відвідувачів, загинули всі тварини, зокрема кролики та морські свинки. Розтин показав, що звірят отруїли миш’яком.".