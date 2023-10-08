Поліція перевіряє інформацію про отруєння тварин у харківському екопарку
За фактом події в харківському екопарку проводиться перевірка, повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в Фельдман-Екопарк загинули тварини”, – пишуть правоохоронці.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку.
Нагадаємо, 8 жовтня пресслужбі екопарку під Харковом повідомили, що у контактній зоні, яку відвідували найменші гості, загинули всі тварини, зокрема кролики та морські свинки. Розтин показав, що звірків отруїли миш’яком.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом події в харківському екопарку проводиться перевірка, повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.".