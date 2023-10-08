Поліція перевіряє інформацію про отруєння тварин у харківському екопарку

За фактом події в харківському екопарку проводиться перевірка, повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в Фельдман-Екопарк загинули тварини”, – пишуть правоохоронці.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку.

Нагадаємо, 8 жовтня пресслужбі екопарку під Харковом повідомили, що у контактній зоні, яку відвідували найменші гості, загинули всі тварини, зокрема кролики та морські свинки. Розтин показав, що звірків отруїли миш’яком.