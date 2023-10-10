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Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей

Происшествия 20:04   10.10.2023
Елена Нагорная
Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей

Поселки Слатино, Прудянка, а также село Безруки Харьковского района Харьковской области обесточены из-за аварии на высоковольтной сети в результате непогоды, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы. В случае выяснения новых обстоятельств и определения сроков восстановления света, мы проинформируем вас дополнительно», — информирует Задоренко.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселки Слатино, Прудянка, а также село Безруки Харьковского района Харьковской области обесточены из-за аварии на высоковольтной сети в результате непогоды, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".