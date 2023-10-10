Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей
Поселки Слатино, Прудянка, а также село Безруки Харьковского района Харьковской области обесточены из-за аварии на высоковольтной сети в результате непогоды, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы. В случае выяснения новых обстоятельств и определения сроков восстановления света, мы проинформируем вас дополнительно», — информирует Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселки Слатино, Прудянка, а также село Безруки Харьковского района Харьковской области обесточены из-за аварии на высоковольтной сети в результате непогоды, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".