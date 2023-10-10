Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей

Поселки Слатино, Прудянка, а также село Безруки Харьковского района Харьковской области обесточены из-за аварии на высоковольтной сети в результате непогоды, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы. В случае выяснения новых обстоятельств и определения сроков восстановления света, мы проинформируем вас дополнительно», — информирует Задоренко.