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В Харькове прошел первый снег (видео)

Репортаж 15:14   10.10.2023
Елена Нагорная
В Харькове прошел первый снег (видео)

10 октября в Харькове в районе Алексеевки около 15:00 шел мокрый снег.

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив» и отмечает, что снег шел несколько секунд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября в Харькове в районе Алексеевки около 15:00 шел мокрый снег.".