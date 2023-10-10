В Харькове прошел первый снег (видео)
10 октября в Харькове в районе Алексеевки около 15:00 шел мокрый снег.
Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив» и отмечает, что снег шел несколько секунд.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 15:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября в Харькове в районе Алексеевки около 15:00 шел мокрый снег.".