У Харкові пройшов перший сніг (відео)
10 жовтня у Харкові в районі Олексіївки близько 15:00 йшов мокрий сніг.
Про це повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив» та зазначає, що сніг йшов декілька секунд.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 15:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 жовтня у Харкові в районі Олексіївки близько 15:00 йшов мокрий сніг.".