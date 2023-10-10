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У Харкові пройшов перший сніг (відео)

Репортаж 15:14   10.10.2023
Олена Нагорна
У Харкові пройшов перший сніг (відео)

10 жовтня у Харкові в районі Олексіївки близько 15:00 йшов мокрий сніг.

Про це повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив» та зазначає, що сніг йшов декілька секунд.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 жовтня у Харкові в районі Олексіївки близько 15:00 йшов мокрий сніг.".