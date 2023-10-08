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Заморозки та дощ: прогноз погоди в Харкові та області на початок тижня

Суспільство 19:49   08.10.2023
Олена Нагорна
Заморозки та дощ: прогноз погоди в Харкові та області на початок тижня

У Харкові та області початок робочого тижня буде хмарним та прохолодним, з нічними заморозками – як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. У вівторок удень можливий невеликий дощ, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 9 жовтня, по області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі 1 – 6 ° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 °; вдень 4-9° тепла.
По Харкову – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі 2 – 4 ° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 °; вдень 6 – 8 ° тепла.

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У вівторок, 10 жовтня,  мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла.

У середу, 11 жовтня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла.

Як повідомляли в центрі з гідрометеорології, заморозкам на поверхні ґрунту в ніч проти 9 жовтня та в повітрі вночі 10 та 11 жовтня присвоєно ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 19:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області початок робочого тижня буде хмарним та прохолодним, з нічними заморозками – як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. У вівторок удень можливий невеликий дощ, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".