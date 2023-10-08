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Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели

Общество 19:49   08.10.2023
Елена Нагорная
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели

В Харькове и области начало рабочей недели будет облачным и прохладным, с ночными заморозками — как на поверхности почвы, так и в воздухе. Во вторник днем возможен небольшой дождь, сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В понедельник, 9 октября, по области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, порывы 15 — 20 м/с. Ночью 1 — 6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0 — 5°; днем 4 — 9° тепла.
По Харькову — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, порывы 15 — 20 м/с. Ночью 2 — 4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0 — 5°; днем 6 — 8° тепла.

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Во вторник, 10 октября, — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночью сильные заморозки 0 — 5°, днем 7 — 12° тепла.

В среду, 11 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночью сильные заморозки 0 — 5°, днем 7 — 12° тепла.

Как сообщали в центре по гидрометеорологии, заморозкам на поверхности почвы в ночь на 9 октября и в воздухе ночью 10 и 11 октября присвоен IІ уровень опасности, оранжевый.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 19:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области начало рабочей недели будет облачным и прохладным, с ночными заморозками — как на поверхности почвы, так и в воздухе. Во вторник днем возможен небольшой дождь, сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.".