В понедельник на Харьковщине — шквалы: жителей предупреждают об опасности

В течение 9 октября в Харькове и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.

Предупреждение опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.