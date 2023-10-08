В понедельник на Харьковщине — шквалы: жителей предупреждают об опасности
В течение 9 октября в Харькове и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.
Предупреждение опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 13:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 9 октября в Харькове и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.".