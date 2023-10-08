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В понедельник на Харьковщине — шквалы: жителей предупреждают об опасности

Общество 13:43   08.10.2023
Елена Нагорная
В понедельник на Харьковщине — шквалы: жителей предупреждают об опасности

В течение 9 октября в Харькове и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.

Предупреждение опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 9 октября в Харькове и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15-20 м/с.".