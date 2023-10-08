У понеділок на Харківщині – шквали: жителів попереджають про небезпеку
Протягом 9 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.
Попередження опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 13:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 9 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.".