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У понеділок на Харківщині – шквали: жителів попереджають про небезпеку

Суспільство 13:43   08.10.2023
Олена Нагорна
У понеділок на Харківщині – шквали: жителів попереджають про небезпеку

Протягом 9 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Попередження опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 13:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 9 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 15-20 м/с.".