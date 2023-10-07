Дощ та сильні пориви вітру: погода в Харкові та області на вихідні

На Харківщині 7 та 8 жовтня очікується дощова та прохолодна погода, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 7 жовтня, по області – вдень очікується дощ. Температура становитиме – 12-17°. Вітер південно-західний, вдень пориви, 17-22 м/с.

У Харкові температура становитиме вдень 14-16°. По місту також очікуються дощі та пориви вітру 17-22 м/с.

У неділю, 8 жовтня, хмарна погода, вночі та вдень дощитиме. Протягом доби термометри покажуть – 7-12°. Вітер західний, вночі пориви, 17 – 22 м/с, вдень, 15 – 20 м/с.