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Ворог ходив в атаки та бив з авіації – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині

Суспільство 07:23   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворог ходив в атаки та бив з авіації – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля населених пунктів Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка та Піски-Радьківські, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

«Минулої доби кремлівські війська завдали чергового ракетного удару по цивільному об’єкту у центральній частині міста Харків. Внаслідок таких терористичних дій загинули 2 людини, ще 30 осіб отримали поранення. Пошкоджено 61 багатоквартирних, 17 приватних будинків та 10 об’єктів соціально-побутової сфери», – зазначили у Генштабі.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 07:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля населених пунктів Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка та Піски-Радьківські, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".