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Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Общество 07:23   07.10.2023
Виктория Яковенко
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле населенных пунктов Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка и Пески-Радьковские, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

«За прошедшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Повреждены 61 многоквартирных, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы», — отметили в Генштабе.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

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Автор: Виктория Яковенко
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Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
07.10.2023, 07:23

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 07:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле населенных пунктов Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка и Пески-Радьковские, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".