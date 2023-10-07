Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле населенных пунктов Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка и Пески-Радьковские, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

«За прошедшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Повреждены 61 многоквартирных, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы», — отметили в Генштабе.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.