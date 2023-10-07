Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле населенных пунктов Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка и Пески-Радьковские, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
«За прошедшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Повреждены 61 многоквартирных, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы», — отметили в Генштабе.
Под артиллерийским огнем противника оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 07:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле населенных пунктов Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка и Пески-Радьковские, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".