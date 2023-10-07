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Дождь и сильные порывы ветра: погода в Харькове и области на выходные

Общество 08:00   07.10.2023
Виктория Яковенко
Дождь и сильные порывы ветра: погода в Харькове и области на выходные

На Харьковщине 7 и 8 октября ожидается дождливая и прохладная погода, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 7 октября, по области – днем ожидается дождь. Температура будет составлять – 12-17°. Ветер юго-западный, днем порывы, 17-22 м/с.

В Харькове температура будет днем 14-16°. По городу также ожидается дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

В воскресенье, 8 октября, облачная погода, ночью и днем пройдет дождь. В течение суток термометры покажут – 7-12°. Ветер западный, ночью порывы, 17-22 м/с, днем, 15-20 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 7 и 8 октября ожидается дождливая и прохладная погода, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".