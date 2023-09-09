Какой будет погода в Харькове и области в эти выходные и на следующей неделе
До 18 сентября существенные осадки в Харькове и области не прогнозируются, небольшой дождь ожидается только в ближайшее воскресенье. И если днем солнце еще будет пригревать, то ночи становятся все холоднее — до 6 градусов тепла.
Об этом говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
В субботу, 9 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове дневная температура воздуха составит 16-18 градусов, по области — до 20.
В воскресенье, 10 сентября, — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Температура: ночью 6 — 11° тепла, днем 18 — 23°.
В понедельник, 11 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
Температура: ночью 7 — 12° тепла, днем 19 — 24°.
Во вторник, 12 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
Температура: ночью 8 — 13° тепла, днем 20 — 25°.
В среду, 13 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
Температура: ночью 8 — 13° тепла, днем 20 — 25°.
14 — 18 сентября — преимущественно без осадков.
Температура: ночью 9 — 15°, днем 22 — 28°.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 09:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 18 сентября существенные осадки в Харькове и области не прогнозируются, небольшой дождь ожидается только в ближайшее воскресенье. И если днем солнце еще будет пригревать, то ночи становятся все холоднее — до 6 градусов тепла.".