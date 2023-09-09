Какой будет погода в Харькове и области в эти выходные и на следующей неделе

До 18 сентября существенные осадки в Харькове и области не прогнозируются, небольшой дождь ожидается только в ближайшее воскресенье. И если днем солнце еще будет пригревать, то ночи становятся все холоднее — до 6 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 9 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове дневная температура воздуха составит 16-18 градусов, по области — до 20.

В воскресенье, 10 сентября, — переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температура: ночью 6 — 11° тепла, днем 18 — 23°.

В понедельник, 11 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.

Температура: ночью 7 — 12° тепла, днем 19 — 24°.

Во вторник, 12 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.

Температура: ночью 8 — 13° тепла, днем 20 — 25°.

В среду, 13 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.

Температура: ночью 8 — 13° тепла, днем 20 — 25°.

14 — 18 сентября — преимущественно без осадков.

Температура: ночью 9 — 15°, днем 22 — 28°.

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