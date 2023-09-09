Якою буде погода в Харкові та області цими вихідними та наступного тижня

До 18 вересня суттєві опади у Харкові та області не прогнозуються, невеликий дощ очікується лише у найближчу неділю. І якщо вдень сонце ще пригріватиме, то ночі стають все холоднішими – до 6 градусів тепла.

Про це йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 9 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові денна температура повітря складе 16-18 градусів, по області – до 20.

У неділю, 10 вересня, – мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура: вночі 6 – 11° тепла, вдень 18 – 23°.

У понеділок, 11 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура: вночі 7 – 12° тепла, вдень 19 – 24°.

У вівторок, 12 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура: вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25°.

У середу, 13 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура: вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25°.

14 – 18 вересня – переважно без опадів.

Температура: вночі 9 – 15°, вдень 22 – 28°.