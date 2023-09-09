Якою буде погода в Харкові та області цими вихідними та наступного тижня
До 18 вересня суттєві опади у Харкові та області не прогнозуються, невеликий дощ очікується лише у найближчу неділю. І якщо вдень сонце ще пригріватиме, то ночі стають все холоднішими – до 6 градусів тепла.
Про це йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
У суботу, 9 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові денна температура повітря складе 16-18 градусів, по області – до 20.
У неділю, 10 вересня, – мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура: вночі 6 – 11° тепла, вдень 18 – 23°.
У понеділок, 11 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.
Температура: вночі 7 – 12° тепла, вдень 19 – 24°.
У вівторок, 12 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.
Температура: вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25°.
У середу, 13 вересня, – мінлива хмарність, без істотних опадів.
Температура: вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25°.
14 – 18 вересня – переважно без опадів.
Температура: вночі 9 – 15°, вдень 22 – 28°.
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Ви читали новину: «Якою буде погода в Харкові та області цими вихідними та наступного тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 09:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 18 вересня суттєві опади у Харкові та області не прогнозуються, невеликий дощ очікується лише у найближчу неділю. І якщо вдень сонце ще пригріватиме, то ночі стають все холоднішими – до 6 градусів тепла.".