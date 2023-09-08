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У Харкові готують до зими насосні станції

Суспільство 17:53   08.09.2023
Оксана Якушко
У Харкові готують до зими насосні станції

КП “Харківводоканал” продовжує підготовку насосних станцій до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Як повідомив сьогодні, 8 вересня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, зараз інтенсивними темпами проводяться ремонтні та профілактичні роботи на водопровідних об’єктах у Салтівському, Київському та Шевченківському районах.

«Акцентуємо увагу на встановлення нової запірної арматури, яка грає важливу роль як у процесі водопостачання, так і під час непередбаченого відключення електроенергії. Також встановлюємо генератори. У зв’язку з поверненням харків’ян до міста та наближенням опалювального сезону навантаження на насосні станції збільшується, але ми повністю готові до роботи в заданому режимі», – наголосив Олександр Черняєв.

Також він повідомив, що паралельно комплекс необхідних робіт здійснюється і на насосних станціях: на об’єктах оновлюються і ремонтуються насосні агрегати, проводиться заміна запірної арматури та інших механізмів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 17:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” продовжує підготовку насосних станцій до експлуатації в осінньо-зимовий період.".