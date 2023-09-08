В Харькове готовят к зиме насосные станции
КП «Харьковводоканал» продолжает подготовку насосных станций к эксплуатации в осенне-зимний период.
Как сообщил сегодня, 8 сентября, начальник управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Черняев, сейчас интенсивными темпами проводятся ремонтные и профилактические работы на водопроводных объектах в Салтовском, Киевском и Шевченковском районах.
«Акцентируем внимание на установке новой запорной арматуры, которая играет важную роль как в процессе водоснабжения, так и во время непредвиденного отключения электроэнергии. Также устанавливаем генераторы. В связи с возвращением харьковчан в город и приближением отопительного сезона нагрузка на насосные станции увеличивается, но мы полностью готовы к работе в заданном режиме», — подчеркнул Александр Черняев.
Также он сообщил, что параллельно комплекс необходимых работ осуществляется и на подкачивающих насосных станциях: на объектах обновляются и ремонтируются насосные агрегаты, проводится замена запорной арматуры и других механизмов.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» продолжает подготовку насосных станций к эксплуатации в осенне-зимний период.".