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В Харькове готовят к зиме насосные станции

Общество 17:53   08.09.2023
Оксана Якушко
В Харькове готовят к зиме насосные станции

КП «Харьковводоканал» продолжает подготовку насосных станций к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщил сегодня, 8 сентября, начальник управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Черняев, сейчас интенсивными темпами проводятся ремонтные и профилактические работы на водопроводных объектах в Салтовском, Киевском и Шевченковском районах.

«Акцентируем внимание на установке новой запорной арматуры, которая играет важную роль как в процессе водоснабжения, так и во время непредвиденного отключения электроэнергии. Также устанавливаем генераторы. В связи с возвращением харьковчан в город и приближением отопительного сезона нагрузка на насосные станции увеличивается, но мы полностью готовы к работе в заданном режиме», — подчеркнул Александр Черняев.

Также он сообщил, что параллельно комплекс необходимых работ осуществляется и на подкачивающих насосных станциях: на объектах обновляются и ремонтируются насосные агрегаты, проводится замена запорной арматуры и других механизмов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» продолжает подготовку насосных станций к эксплуатации в осенне-зимний период.".