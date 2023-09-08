В Харькове готовят к зиме насосные станции

КП «Харьковводоканал» продолжает подготовку насосных станций к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщил сегодня, 8 сентября, начальник управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Черняев, сейчас интенсивными темпами проводятся ремонтные и профилактические работы на водопроводных объектах в Салтовском, Киевском и Шевченковском районах.

«Акцентируем внимание на установке новой запорной арматуры, которая играет важную роль как в процессе водоснабжения, так и во время непредвиденного отключения электроэнергии. Также устанавливаем генераторы. В связи с возвращением харьковчан в город и приближением отопительного сезона нагрузка на насосные станции увеличивается, но мы полностью готовы к работе в заданном режиме», — подчеркнул Александр Черняев.

Также он сообщил, что параллельно комплекс необходимых работ осуществляется и на подкачивающих насосных станциях: на объектах обновляются и ремонтируются насосные агрегаты, проводится замена запорной арматуры и других механизмов.

Читайте также: Харьковские дороги готовят к зиме