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Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня

Суспільство 21:53   25.08.2023
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня

У вихідні у Харкові та області суттєві опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні спекотними, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 26 серпня, по області – без істотних опадів, уночі та вранці слабкий туман. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 23-28°. У Харкові також без істотних опадів та слабкий туман. Нічна температура 13-15°, денна – 25-27°.

У неділю, 27 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 13-18°, вдень – 26-31°.

У понеділок, 28 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 14-19°, вдень – 27-32°.

У вівторок, 29 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15-20°, вдень – 27-32°.

У середу, 30 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 13-18°, вдень 25-30°.

31 серпня – 3 вересня – імовірно без опадів. Температура вночі становитиме 12-18°, вдень 23-29°.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 21:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні у Харкові та області суттєві опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні спекотними, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.".