Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня

У вихідні у Харкові та області суттєві опади не очікуються, як і наступного тижня. Ночі будуть прохолодними, а дні спекотними, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 26 серпня, по області – без істотних опадів, уночі та вранці слабкий туман. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 23-28°. У Харкові також без істотних опадів та слабкий туман. Нічна температура 13-15°, денна – 25-27°.

У неділю, 27 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 13-18°, вдень – 26-31°.

У понеділок, 28 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 14-19°, вдень – 27-32°.

У вівторок, 29 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15-20°, вдень – 27-32°.

У середу, 30 серпня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 13-18°, вдень 25-30°.

31 серпня – 3 вересня – імовірно без опадів. Температура вночі становитиме 12-18°, вдень 23-29°.