Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе
В выходные в Харькове и области существенные осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни жаркими, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
В субботу, 26 августа, по области — без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Температура ночью составит 12 — 17°, днем — 23 — 28°. В Харькове также без существенных осадков и слабый туман. Ночная температура 13 — 15°, дневная — 25 — 27°.
В воскресенье, 27 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут 13 — 18°, днем — 26 — 31°.
В понедельник, 28 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14 — 19°, днем — 27 — 32°.
Во вторник, 29 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 15 — 20°, днем — 27 — 32°.
В среду, 30 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 13 — 18°, днем 25 — 30°.
31 августа — 3 сентября — предположительно без осадков. Температура ночью составит 12 — 18°, — днем 23 — 29°.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове и области существенные осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни жаркими, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".