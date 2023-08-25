Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе

В выходные в Харькове и области существенные осадки не ожидаются, как и на следующей неделе. Ночи будут прохладными, а дни жаркими, говорится в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 26 августа, по области — без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Температура ночью составит 12 — 17°, днем — 23 — 28°. В Харькове также без существенных осадков и слабый туман. Ночная температура 13 — 15°, дневная — 25 — 27°.

В воскресенье, 27 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут 13 — 18°, днем — 26 — 31°.

В понедельник, 28 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14 — 19°, днем — 27 — 32°.

Во вторник, 29 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 15 — 20°, днем — 27 — 32°.

В среду, 30 августа, — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 13 — 18°, днем 25 — 30°.

31 августа — 3 сентября — предположительно без осадков. Температура ночью составит 12 — 18°, — днем 23 — 29°.