Стихія знеструмила три населені пункти під Харковом. Інформація влади

Селища Слатине, Прудянка, а також село Безруки Харківського району Харківської області знеструмлені через аварію на високовольтній мережі внаслідок негоди, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми. У разі з’ясування нових обставин та визначення термінів відновлення світла, ми проінформуємо вас додатково”, – інформує Задоренко.