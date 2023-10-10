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Стихія знеструмила три населені пункти під Харковом. Інформація влади

Події 20:04   10.10.2023
Олена Нагорна
Стихія знеструмила три населені пункти під Харковом. Інформація влади

Селища Слатине, Прудянка, а також село Безруки Харківського району Харківської області знеструмлені через аварію на високовольтній мережі внаслідок негоди, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми. У разі з’ясування нових обставин та визначення термінів відновлення світла, ми проінформуємо вас додатково”, – інформує Задоренко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селища Слатине, Прудянка, а також село Безруки Харківського району Харківської області знеструмлені через аварію на високовольтній мережі внаслідок негоди, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".