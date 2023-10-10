Стихія знеструмила три населені пункти під Харковом. Інформація влади
Селища Слатине, Прудянка, а також село Безруки Харківського району Харківської області знеструмлені через аварію на високовольтній мережі внаслідок негоди, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми. У разі з’ясування нових обставин та визначення термінів відновлення світла, ми проінформуємо вас додатково”, – інформує Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селища Слатине, Прудянка, а також село Безруки Харківського району Харківської області знеструмлені через аварію на високовольтній мережі внаслідок негоди, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".