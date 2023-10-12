ПВО сбила часть вражеских беспилотников над Харьковщиной — Мельник
Сили ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА, успешно уничтожив часть летательных аппаратов, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«На данный момент жалких БпЛА в воздухе над Харьковщиной нет. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности», — призвал Мельник.
О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, Мельник сообщил в 22:02. В 23:28 начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что «оккупанты наносят удары». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по одному из районов на окраине города и пожаре, а Синегубов — о повреждении жилого дома, мужчине, получившем осколочные ранения, а также женщине с острой реакцией на стресс.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 00:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сили ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА, успешно уничтожив часть летательных аппаратов, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".