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ПВО сбила часть вражеских беспилотников над Харьковщиной — Мельник

Происшествия 00:13   12.10.2023
Елена Нагорная
ПВО сбила часть вражеских беспилотников над Харьковщиной — Мельник

Сили ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА, успешно уничтожив часть летательных аппаратов, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«На данный момент жалких БпЛА в воздухе над Харьковщиной нет. Угроза сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности», — призвал Мельник.

О том, что над Харьковщиной зафиксированы вражеские дроны, Мельник сообщил в 22:02. В 23:28 начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что «оккупанты наносят удары». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по одному из районов на окраине города и пожаре, а Синегубов — о повреждении жилого дома, мужчине, получившем осколочные ранения, а также женщине с острой реакцией на стресс.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 00:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сили ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА, успешно уничтожив часть летательных аппаратов, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".