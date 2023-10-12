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ППО збила частину ворожих безпілотників над Харківщиною – Мельник

Події 00:13   12.10.2023
Олена Нагорна
ППО збила частину ворожих безпілотників над Харківщиною – Мельник Фото: кадр із відео

Сили ППО Харківщини відпрацювали по ворожих БпЛА, успішно знищивши частину літальних апаратів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“На даний момент жалюгідних БпЛА у повітрі над Харківщиною немає. Загроза зберігається. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки”, – закликав Мельник.

Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02. О 23:28 начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що «окупанти завдають ударів». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по одному з районів на околиці міста та пожежу, а Синєгубов – про пошкодження житлового будинку, чоловіка, який отримав осколкові поранення, а також жінку з гострою реакцією на стрес.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 00:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили ППО Харківщини відпрацювали по ворожих БпЛА, успішно знищивши частину літальних апаратів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".