ППО збила частину ворожих безпілотників над Харківщиною – Мельник
Фото: кадр із відео
Сили ППО Харківщини відпрацювали по ворожих БпЛА, успішно знищивши частину літальних апаратів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“На даний момент жалюгідних БпЛА у повітрі над Харківщиною немає. Загроза зберігається. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки”, – закликав Мельник.
Про те, що над Харківщиною зафіксовано ворожі дрони, Мельник повідомив о 22:02. О 23:28 начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що «окупанти завдають ударів». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по одному з районів на околиці міста та пожежу, а Синєгубов – про пошкодження житлового будинку, чоловіка, який отримав осколкові поранення, а також жінку з гострою реакцією на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 00:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили ППО Харківщини відпрацювали по ворожих БпЛА, успішно знищивши частину літальних апаратів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".