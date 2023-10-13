Газ вернули в 2000 домов на Харьковщине после атаки «шахедов» РФ
Меньше, чем за сутки, газ подключили в домовладениях Солоницевской громады.
«Удалось менее чем за сутки подключить газ к первым двум тысячам домовладений Солоницевской громады. В течение 12 октября работы по восстановлению газоснабжения проведены в четырех населенных пунктах», — сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».
На первом этапе восстановительных работ газ планируют вернуть в 7000 домов. С этой задачей газовики рассчитывают справиться за сутки.
«Завершение первого этапа восстановительных работ с подключением газа к семи тысячам домовладений и начало второго этапа ремонтных работ запланировано на завтра – 14 октября», — отметили в «Газсети».
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меньше, чем за сутки, газ подключили в домовладениях Солоницевской громады".