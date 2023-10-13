Газ вернули в 2000 домов на Харьковщине после атаки «шахедов» РФ

Меньше, чем за сутки, газ подключили в домовладениях Солоницевской громады.

«Удалось менее чем за сутки подключить газ к первым двум тысячам домовладений Солоницевской громады. В течение 12 октября работы по восстановлению газоснабжения проведены в четырех населенных пунктах», — сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

На первом этапе восстановительных работ газ планируют вернуть в 7000 домов. С этой задачей газовики рассчитывают справиться за сутки.

«Завершение первого этапа восстановительных работ с подключением газа к семи тысячам домовладений и начало второго этапа ремонтных работ запланировано на завтра – 14 октября», — отметили в «Газсети».