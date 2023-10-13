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Газ вернули в 2000 домов на Харьковщине после атаки «шахедов» РФ

Общество 10:45   13.10.2023
Оксана Горун
Газ вернули в 2000 домов на Харьковщине после атаки «шахедов» РФ

Меньше, чем за сутки, газ подключили в домовладениях Солоницевской громады.

«Удалось менее чем за сутки подключить газ к первым двум тысячам домовладений Солоницевской громады. В течение 12 октября работы по восстановлению газоснабжения проведены в четырех населенных пунктах», — сообщила пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

На первом этапе восстановительных работ газ планируют вернуть в 7000 домов. С этой задачей газовики рассчитывают справиться за сутки.

«Завершение первого этапа восстановительных работ с подключением газа к семи тысячам домовладений и начало второго этапа ремонтных работ запланировано на завтра – 14 октября», — отметили в «Газсети».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меньше, чем за сутки, газ подключили в домовладениях Солоницевской громады".