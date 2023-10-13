Газ повернули до 2000 будинків на Харківщині після атаки “шахедів” РФ
Менше, ніж за добу, газ під’єднали у домоволодіннях Солоницівської громади.
“Вдалося менш ніж за добу підключити газ до перших двох тисяч домоволодінь Солоницівської громади. Протягом 12 жовтня роботи з відновлення газопостачання проведені у чотирьох населених пунктах громади”, – повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі “.
На першому етапі відновлювальних робіт газ планують повернути до 7000 будинків. З цим завданням газовики розраховують впоратися за добу.
“Завершення першого етапу відновлювальних робіт із підключенням газу до семи тисяч домоволодінь та початок другого етапу ремонтних робіт заплановано на завтра – 14 жовтня”, – зазначили у “Газмережі”.
Читайте також: Вхід у важку зиму: Синєгубов заявив про удар по критичній інфраструктурі
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Газ повернули до 2000 будинків на Харківщині після атаки “шахедів” РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Менше, ніж за добу, газ під’єднали у домоволодіннях Солоницівської громади".