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Газ повернули до 2000 будинків на Харківщині після атаки “шахедів” РФ

Суспільство 10:45   13.10.2023
Оксана Горун
Газ повернули до 2000 будинків на Харківщині після атаки “шахедів” РФ

Менше, ніж за добу, газ під’єднали у домоволодіннях Солоницівської громади.

“Вдалося менш ніж за добу підключити газ до перших двох тисяч домоволодінь Солоницівської громади. Протягом 12 жовтня роботи з відновлення газопостачання проведені у чотирьох населених пунктах громади”, – повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі “.

На першому етапі відновлювальних робіт газ планують повернути до 7000 будинків. З цим завданням газовики розраховують впоратися за добу.

“Завершення першого етапу відновлювальних робіт із підключенням газу до семи тисяч домоволодінь та початок другого етапу ремонтних робіт заплановано на завтра – 14 жовтня”, – зазначили у “Газмережі”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Менше, ніж за добу, газ під’єднали у домоволодіннях Солоницівської громади".