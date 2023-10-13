Газ повернули до 2000 будинків на Харківщині після атаки “шахедів” РФ

Менше, ніж за добу, газ під’єднали у домоволодіннях Солоницівської громади.

“Вдалося менш ніж за добу підключити газ до перших двох тисяч домоволодінь Солоницівської громади. Протягом 12 жовтня роботи з відновлення газопостачання проведені у чотирьох населених пунктах громади”, – повідомила пресслужба Харківської філії “Газмережі “.

На першому етапі відновлювальних робіт газ планують повернути до 7000 будинків. З цим завданням газовики розраховують впоратися за добу.

“Завершення першого етапу відновлювальних робіт із підключенням газу до семи тисяч домоволодінь та початок другого етапу ремонтних робіт заплановано на завтра – 14 жовтня”, – зазначили у “Газмережі”.