Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой

Два человека погибли и один пострадал вследствие удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области около 2:30 15 октября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Там погибли два человека — 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще одна женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В селе разрушен частный дом, произошел пожар.

В течение прошедших суток, сообщил Синегубов, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный дом. Без пострадавших.