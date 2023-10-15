Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой
Фото: Олег Синегубов
Два человека погибли и один пострадал вследствие удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области около 2:30 15 октября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Там погибли два человека — 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще одна женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В селе разрушен частный дом, произошел пожар.
В течение прошедших суток, сообщил Синегубов, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный дом. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомба, дружелюбовка, погибшие, пострадавшие, сводка, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 08:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и один пострадал вследствие удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области около 2:30 15 октября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".