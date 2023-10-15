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Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой

Происшествия 08:31   15.10.2023
Елена Нагорная
Ночью враг сбросил бомбу на Изюмщину: Синегубов сообщил о погибших и раненой Фото: Олег Синегубов

Два человека погибли и один пострадал вследствие удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области около 2:30 15 октября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Там погибли два человека — 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще одна женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В селе разрушен частный дом, произошел пожар.

В течение прошедших суток, сообщил Синегубов, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный дом. Без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 08:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и один пострадал вследствие удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области около 2:30 15 октября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".