Последствия удара КАБ по Дружелюбовке на Харьковщине, где погибли люди (фото)

Харьковская областная прокуратура показала последствия вражеского удара авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района около 2:00 15 октября.

Из-под завалов дома достали тела 54-летней женщины и 57-летнего мужчины. Еще одна 65-мирная жительница получила ранения. В селе поврежден и разрушен ряд частных домовладений, пишет пресс-служба ведомства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее об ударе авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.