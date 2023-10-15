Последствия удара КАБ по Дружелюбовке на Харьковщине, где погибли люди (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Харьковская областная прокуратура показала последствия вражеского удара авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района около 2:00 15 октября.
Из-под завалов дома достали тела 54-летней женщины и 57-летнего мужчины. Еще одна 65-мирная жительница получила ранения. В селе поврежден и разрушен ряд частных домовладений, пишет пресс-служба ведомства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее об ударе авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, дружелюбовка, прокуратура, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 10:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала последствия вражеского удара авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района около 2:00 15 октября.".