Наслідки удару КАБ по Дружелюбівці на Харківщині, де загинули люди (фото)

Харківська обласна прокуратура показала наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району близько 2:00 15 жовтня.

З-під завалів будинку дістали тіла 54-річної жінки та 57-річного чоловіка. Ще одна 65-мирна мешканка отримала поранення. У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь, пише пресслужба відомства.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше про удар авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.