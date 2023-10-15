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Наслідки удару КАБ по Дружелюбівці на Харківщині, де загинули люди (фото)

Події 10:33   15.10.2023
Олена Нагорна
Наслідки удару КАБ по Дружелюбівці на Харківщині, де загинули люди (фото)

Харківська обласна прокуратура показала наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району близько 2:00 15 жовтня.

З-під завалів будинку дістали тіла 54-річної жінки та 57-річного чоловіка. Ще одна 65-мирна мешканка отримала поранення. У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь, пише пресслужба відомства.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше про удар авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 10:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району близько 2:00 15 жовтня.".