Ворог скинув бомбу на Ізюмщину: Синєгубов повідомив про загиблих і поранену
Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області близько 2:30 15 жовтня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Там загинули двоє людей – 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, її ушпиталили в задовільному стані. У селі зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.
Протягом минулої доби, повідомив Синєгубов, ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий будинок. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бомба, дружелюбовка, погибшие, пострадавшие, сінєгубов, сводка, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 08:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області близько 2:30 15 жовтня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".