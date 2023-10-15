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Ворог скинув бомбу на Ізюмщину: Синєгубов повідомив про загиблих і поранену

Події 08:31   15.10.2023
Олена Нагорна
Ворог скинув бомбу на Ізюмщину: Синєгубов повідомив про загиблих і поранену

Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області близько 2:30 15 жовтня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Там загинули двоє людей – 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, її ушпиталили в задовільному стані. У селі зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. 

Протягом минулої доби, повідомив Синєгубов, ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий будинок. Без постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 08:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області близько 2:30 15 жовтня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".