Ворог скинув бомбу на Ізюмщину: Синєгубов повідомив про загиблих і поранену

Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району Харківської області близько 2:30 15 жовтня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Там загинули двоє людей – 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, її ушпиталили в задовільному стані. У селі зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

Протягом минулої доби, повідомив Синєгубов, ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий будинок. Без постраждалих.