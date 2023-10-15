Свитан: РФ взялась за Авдеевку, понимая, что не сможет взять в котел Купянск

Понимая невозможность взять в окружение город Купянск и поселок Купянск-Узловой Харьковской области, войска РФ пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области, считает полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

“Россияне также пытаются взять в котел, в окружение Купянск и Купянск-Узловой. Но там это не получится даже технически. Потому что водная преграда, Оскол, не даст возможности россиянам полностью замкнуть кольцо. Если бросят все силы и средства на Макеевку, то, что они сейчас делают, подойдут к Диброве, к переправе, не получится форсировать Оскол, потому что это сейчас речка небольшая. Там Оскольского водохранилища практически нет. Котла как такового не получится. Понимая этот момент, они перебросили внимание именно на Авдеевку, именно на окружение”, — сказал он в эфире 24 канала.

При этом эксперт отметил, что при определенных мерах противодействия со стороны сил обороны у россиян не будет никакой возможности выполнить эту задачу.

«Я думаю, там есть генералы, которые разбираются. И Тарнавский, и Сырский, и Залужный это все прекрасно понимают. Они «разрулят» эту ситуацию по Авдеевке, а останавливать боевые действия точно никто не будет», — добавил Свитан.