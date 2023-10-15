Світан: РФ взялася за Авдіївку, розуміючи, що не зможе взяти в котел Куп’янськ

Розуміючи неможливість взяти в оточення місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, війська РФ намагаються оточити місто Авдіївка Донецької області, вважає полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

“Росіяни також намагаються взяти в котел, в оточення Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Але там це не вийде навіть технічно. Тому що водна перешкода, Оскіл, не дасть можливості росіянам повністю замкнути кільце. Якщо кинуть усі сили та засоби на Макіївку, то, що вони зараз роблять, підійдуть до Діброви, до переправи, не вдасться форсувати Оскіл, бо це зараз невелика річка. Там Оскільського водосховища практично немає. Котла як такого не вийде. Розуміючи цей момент, вони перекинули увагу саме на Авдіївку, саме на оточення”, – сказав він в етері 24 каналу.

При цьому експерт зазначив, що за певних заходів протидії з боку сил оборони у росіян не буде жодної можливості виконати це завдання.

“Я думаю, там є генерали, які розуміються. І Тарнавський, і Сирський, і Залужний це все чудово розуміють. Вони “розрулять” цю ситуацію щодо Авдіївки, а зупиняти бойові дії точно ніхто не буде”, – додав Світан.