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Під Куп’янськом РФ хоче ускладнити логістику ЗСУ і б’є по мостах – Сазонов

Політика 09:26   15.10.2023
Олена Нагорна
Під Куп’янськом РФ хоче ускладнити логістику ЗСУ і б’є по мостах – Сазонов

На Куп’янському напрямку російські військові намагаються ускладнити логістику українських захисників, тому б’ють, зокрема, по мостах, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

“Дуже складно, дуже важко на Куп’янському напрямку. З хлопцями зранку списувалися. Там ворог дуже прицільно б’є по нашій логістиці, наших мостах, щоб ускладнити постачання БК, вивезення поранених з наших позицій. Там найбільш велике, мабуть, зараз угруповання ворога. Понад 100 тисяч особового складу. На Бахмуті, для розуміння, десь 50 з невеликим. У самому Бахмуті – від 8 до 10 тисяч. Це інформація, озвучена нашим командуванням”, – зазначив Сазонов.

Він розповів, що на півдні окупанти не можуть зупинити контрнаступ України, де захисники потроху просуваються, тому на схід РФ кинула 25-ту армію, а на південь – 18-ту.

“Це ті армії, які мали бути розгорнуті в південному та західному військових округах Росії до грудня. Складається враження, що саме у грудні вони очікували, що сили оборони України будуть вкрай виснажені на штурмах їхньої оборони, і вони зможуть перейти у зимовий наступ. Але не склалося, і вони вимушені зараз ті армії кинути на оборону та на штурми  – Авдіївки, Куп’янського та Лиманського напрямків, щоб хоч трохи стримати Україну”, – вважає політолог.

Також Сазонов констатував, що в районі Авдіївки зараз “дуже спекотно”.

“Я з хлопцями зранку розмовляв, особливо хвастатися окупантам немає чим… Трохи вони відбили якісь позиції під Авдіївкою. На півночі та на півдні вони намагалися її оточити, але не змогли. І зараз Авдіївка нагадує Вугледар у недалекому минулому. Дуже багато техніки, але наші її випалюють, рублять їхню логістику”, — повідомив військовослужбовець.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 09:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку російські військові намагаються ускладнити логістику українських захисників, тому б’ють, зокрема, по мостах, розповів в етері національного телемарафону військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.".