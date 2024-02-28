Сили РФ підтримують високий темп наступальних операцій під Авдіївкою – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що після виведення українських військ з Авдіївки армія РФ продовжує наступати вже за межами міста, прагнучи просунутися якнайдалі.

“Російські сили намагаються використати тактичні можливості, що відкриваються в результаті захоплення Росією Авдіївки, і, судячи з усього, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якнайдалі в районі Авдіївки, перш ніж українські сили створять більш щільні та важкопрохідні оборонні рубежі в цьому районі”, – зазначили аналітики в актуальному огляді.

Одразу після захоплення Авдіївки росіяни дещо знизили темп свого наступу, проте зараз його відновили. За даними спікера ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, на які посилаються в ISW, окупанти збільшили кількість штурмових груп.

“Російські війська нині концентрують наступ на захід від Авдіївки в напрямку сіл Бердичі, Орлівка та Тоненьке, де українські війська зайняли безпосередні оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття майбутніх російських наступальних операцій”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

В ОСУВ “Таврія” заявили, що Сили оборони стабілізували оборонні рубежі саме по лінії цих сіл.

“Однак українські військові спостерігачі схарактеризували українські укріплення на захід від Авдіївки як “ті, що розчаровують” і “проблемні”. Російські блогери заявили, що українські сили щосили намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, та прогнозують, що українські сили зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку почали будувати в листопаді 2023 року”, – зазначили в ISW.

На їхню думку, головна мета атак РФ, що тривають, – не дати українським силам перепочинку для створення щільної оборонної лінії поблизу Авдіївки.

“Російські війська, можливо, зможуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки найближчими тижнями, але рельєф і водні особливості на захід від Авдіївки, особливо водоймище, що проходить між Бердичами, Семенівкою та Орлівкою, швидше за все, сповільнить і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі. Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії та дозволить українським силам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, стануть кульмінацією поточних російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні до того часу, поки росіяни не підкріплять свої атакувальні елементи”, – дали прогноз аналітики.