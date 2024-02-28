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“Запеклі бої”: армія РФ рветься до лівобережного Куп’янська – Машовець

Події 07:48   28.02.2024
Оксана Горун
“Запеклі бої”: армія РФ рветься до лівобережного Куп’янська – Машовець Ілюстрація: мапа DeepState

Армія РФ різко активізувала на Куп’янському напрямку. За попередню добу тут було 22 атаки, цієї доби – ще 13. Що відбувається на лінії фронту, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини м. Куп’янськ”, – констатував Машовець.

Для цього росіяни зосередили зусилля на напрямі Синьківка – Петропавлівка. За даними оглядача, тут штурмують підрозділи 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад противника зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Судячи зі всього, противнику вдалося закріпитися на узліссі північніше села, але пробитися в саме село, або західніше нього, противнику поки не вдається. Бої носять достатньо запеклий характер. Противник постійно міняє напрямки та ділянки своїх атак (то намагається діяти з боку с.Вільшана, то вздовж залізниці, яка їде з півночі, то взагалі атакує Синьківку в лоб, з лісу). Але поки, досягнути якогось більш-менш вдалого результату противнику не вдається, окрім витіснення передових підрозділів ЗСУ з декількох опорних пунктів північно-західніше Синьківки“, — повідомив про перебіг бойових дій Костянтин Машовець.

Він зазначив, що зараз росіяни, мабуть, намагаються обійти Синьківку західніше та прорватися в ту частину Куп’янська, яка знаходиться на лівому березі Осколу, вздовж залізниці.

Хоча основні зусилля ворога зосереджені саме на цьому напрямку, він продовжує діяти й на півдні – в напрямку Ягідне – Іванівка.

Ягідне - Іванівка на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

Поки що результатів у ворога на цьому напрямку немає. Також росіяни продовжують спроби прорватися вздовж дороги Куп’янськ – Сватове, щоб вийти в тил підрозділам Сил оборони, які утримують кордон Іванівка – Котлярівка. Успіхів у окупантів немає й у цьому.

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“Цілком ймовірно, що противник найближчим часом не тільки продовжить атакувальні\штурмові дії на вище вказаних ділянках та напрямках, а й спробує “додати новизни” у ці спроби. Наприклад, відновивши атаки з боку с. Першотравневе у південно-західному напрямку”, – спрогнозував військовий оглядач.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ різко активізувала на Куп’янському напрямку. За попередню добу тут було 22 атаки, цієї доби – ще 13. Що відбувається на лінії фронту, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець".