«Ожесточенные бои»: армия РФ рвется в левобережный Купянск — Машовец
Армия РФ резко активизировала действия на Купянском направлении. За предыдущие сутки тут было 22 атаки, в эти сутки — еще 13. Что происходит на линии фронта, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Командование противника продолжает свои попытки пробиться в левобережную часть г. Купянск», — констатировал Машовец.
Для этого россияне сосредоточили усилия на направлении Синьковка — Петропавловка. По данным обозревателя, здесь штурмуют подразделения 25-й и 138-й отдельных мотострелковых бригад противника из состава 6-й общевойсковой армии.
«Судя по всему, противнику удалось закрепиться на опушке леса севернее села (Синьковки — Ред.), но пробиться в само село или западнее него противнику пока не удается… Бои носят достаточно ожесточенный характер. Противник постоянно меняет направления и участки своих атак (то пытается действовать со стороны Ольшаны, то вдоль железной дороги, которая идет с севера, то вообще атакует Синьковку в лоб, из леса). Но пока, достичь какого-либо более-менее удачного результата противнику не удается, кроме вытеснения передовых подразделений ВСУ с нескольких опорных пунктов северо-западнее Синьковки», — сообщил о ходе боевых действий Константин Машовец.
Он отметил, что сейчас россияне, по всей видимости, пытаются обойти Синьковку западнее и прорваться в ту часть Купянска, которая находится на левом берегу Оскола, вдоль железной дороги.
Хотя основные усилия врага сосредоточены именно на этом направлении, он продолжает действовать и южнее — по направлению Ягодное — Ивановка.
Пока результатов у врага на этой дирекции нет. Также россияне продолжают попытки прорваться вдоль дороги Купянск — Сватово, чтобы выйти в тыл подразделениям Сил обороны, которые удерживают рубеж Ивановка — Котляровка. Успехов у оккупантов нет и в этом.
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«По всей вероятности, противник в ближайшее время не только продолжит атакующие\штурмовые действия на вышеуказанных участках и направлениях, но и попытается «добавить новизны» в эти попытки. Например, восстановив атаки со стороны Первомайского в юго-западном направлении», — спрогнозировал военный обозреватель.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ резко активизировала действия на Купянском направлении. За предыдущие сутки тут было 22 атаки, в эти сутки — еще 13. Что происходит на линии фронта, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".