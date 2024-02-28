Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что после вывода украинских войск из Авдеевки, армия РФ продолжает наступать уже за пределами города, стремясь продвинуться как можно дальше.

«Российские силы пытаются использовать тактические возможности, открывающиеся в результате захвата Россией Авдеевки, и, судя по всему, поддерживают относительно высокий темп наступательных операций, направленных на то, чтобы продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки, прежде чем украинские силы создадут более плотные и труднопроходимые оборонительные рубежи в этом районе», — отметили аналитики в актуальном обзоре.

Сразу после захвата Авдеевки россияне несколько снизили темп своего наступления, однако сейчас возобновили его. По данным спикера ОСГВ «Таврия» Дмитрия Лихового, на которые ссылаются в ISW, оккупанты увеличили количество штурмовых групп.

«Российские войска в настоящее время концентрируют наступление к западу от Авдеевки в направлении сел Бердычи, Орловка и Тоненькое, где украинские войска заняли непосредственные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и отражения предстоящих российских наступательных операций», — сообщили в Институте изучения войны.

В ОСГВ «Таврия» заявили, что Силы обороны стабилизировали оборонительные рубежи именно по линии этих сел.

«Однако украинские военные наблюдатели охарактеризовали украинские укрепления к западу от Авдеевки как «разочаровывающие» и «проблемные». Российские блоггеры заявили, что украинские силы изо всех сил пытаются удерживать оборонительные позиции непосредственно к западу от Авдеевки, и прогнозируют, что украинские силы сосредоточатся на оборонительной линии дальше на запад, которую начали строить в ноябре 2023 года», — отметили в ISW.

По их мнению, главная цель продолжающихся атак РФ — не дать украинским силам передышки для создания плотной оборонительной линии у Авдеевки.

«Российские войска, возможно, смогут захватить населенные пункты непосредственно к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели, но рельеф и водные особенности западнее Авдеевки, особенно водоем, проходящий между Бердычами, Семеновкой и Орловкой, скорее всего, замедлит и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе. Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России и позволит украинским силам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, станут кульминацией текущих российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, до тех пор, пока россияне не подкрепят свои атакующие элементы», — дали прогноз аналитики.