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Под Купянском РФ хочет усложнить логистику ВСУ и бьет по мостам — Сазонов

Политика 09:26   15.10.2023
Елена Нагорная
Под Купянском РФ хочет усложнить логистику ВСУ и бьет по мостам — Сазонов

На Купянском направлении российские военные пытаются усложнить логистику украинских защитников, поэтому бьют, в частности, по мостам, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

«Очень сложно, очень трудно на Купянском направлении. С ребятами утром списывались. Там враг очень прицельно бьет по нашей логистике, нашим мостам, чтобы усложнить поставки БК, вывоз раненых с наших позиций. Там наиболее крупная, пожалуй, сейчас группировка врага. Более 100 тысяч личного состава. На Бахмуте, для понимания, где-то 50 с небольшим. В самом Бахмуте — от 8 до 10 тысяч. Это информация, озвученная нашим командованием», — отметил Сазонов.

Он рассказал, что на юге оккупанты не могут остановить контрнаступление Украины, где защитники понемногу продвигаются, поэтому на восток РФ бросила 25-ю армию, а на юг — 18-ю.

«Это те армии, которые должны были быть развернуты в южном и западном военных округах России до декабря. Создается впечатление, что именно в декабре они ожидали, что силы обороны Украины будут крайне истощены на штурмах их обороны, и они смогут перейти в зимнее наступление. Но не сложилось, и они вынуждены сейчас те армии бросить на оборону и на штурмы — Авдеевки, Купянского и Лиманского направлений, чтобы хоть немного сдержать Украину», — считает политолог.

Также Сазонов констатировал, что в районе Авдеевки сейчас «очень-очень жарко».

«Я с ребятами утром разговаривал. Особо хвастаться оккупантам нечем. Немного они отбили какие-то позиции под Авдеевкой. На севере и на юге они пытались ее окружить, но не смогли. И сейчас Авдеевка напоминает Угледар в недалеком прошлом. Очень много техники, но наши ее выжигают, рубят их логистику», — сообщил военнослужащий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 09:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении российские военные пытаются усложнить логистику украинских защитников, поэтому бьют, в частности, по мостам, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.".