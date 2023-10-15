Под Купянском РФ хочет усложнить логистику ВСУ и бьет по мостам — Сазонов
На Купянском направлении российские военные пытаются усложнить логистику украинских защитников, поэтому бьют, в частности, по мостам, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.
«Очень сложно, очень трудно на Купянском направлении. С ребятами утром списывались. Там враг очень прицельно бьет по нашей логистике, нашим мостам, чтобы усложнить поставки БК, вывоз раненых с наших позиций. Там наиболее крупная, пожалуй, сейчас группировка врага. Более 100 тысяч личного состава. На Бахмуте, для понимания, где-то 50 с небольшим. В самом Бахмуте — от 8 до 10 тысяч. Это информация, озвученная нашим командованием», — отметил Сазонов.
Он рассказал, что на юге оккупанты не могут остановить контрнаступление Украины, где защитники понемногу продвигаются, поэтому на восток РФ бросила 25-ю армию, а на юг — 18-ю.
«Это те армии, которые должны были быть развернуты в южном и западном военных округах России до декабря. Создается впечатление, что именно в декабре они ожидали, что силы обороны Украины будут крайне истощены на штурмах их обороны, и они смогут перейти в зимнее наступление. Но не сложилось, и они вынуждены сейчас те армии бросить на оборону и на штурмы — Авдеевки, Купянского и Лиманского направлений, чтобы хоть немного сдержать Украину», — считает политолог.
Также Сазонов констатировал, что в районе Авдеевки сейчас «очень-очень жарко».
«Я с ребятами утром разговаривал. Особо хвастаться оккупантам нечем. Немного они отбили какие-то позиции под Авдеевкой. На севере и на юге они пытались ее окружить, но не смогли. И сейчас Авдеевка напоминает Угледар в недалеком прошлом. Очень много техники, но наши ее выжигают, рубят их логистику», — сообщил военнослужащий.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, купянское направление, политолог, сазонов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении российские военные пытаются усложнить логистику украинских защитников, поэтому бьют, в частности, по мостам, рассказал в эфире национального телемарафона военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.".