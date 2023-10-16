Как случайно не помочь врагу: советы от харьковских военных (видео)
Харьковские военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» дали советы касательно информационной гигиены в зоне боевых действий.
Рекомендации, опубликованные «Хартией», адресованы в первую очередь военнослужащим, однако многие советы актуальны и для гражданских.
Защитники Украины советуют следующее:
❗️ В зоне боевых действий выключайте свои телефоны или ставьте в режим полета.
❗️ Нельзя, чтобы мобильной связью одновременно пользовались несколько человек в одной локации.
❗️ Не обсуждайте по мобильному планы операций, вооружение, места дислокации даже с самыми близкими людьми.
❗️ Не доверяйте незнакомцам. Настройте смартфоны так, чтобы не принимать сообщения и звонки от незнакомых людей, которых нет в списке контактов. Не добавляйте в контакты и друзья в соцсетях незнакомых лиц.
❗️Никогда не открывайте сообщения, особенно с вложениями от незнакомцев.
❗️ Проверьте свои настройки. Не используйте автоматический вход в какие-либо аккаунты.
❗️ Запрещайте всюду доступ к геолокации.
❗️ Удалите на телефоне ненужные приложения.
❗️ Выберите безопасные мессенджеры и пользуйтесь только ими. Наиболее защищенными сейчас считаются «Signal» и «WhatsApp».
❗️ Не сбрасывайте геолокацию в открытом доступе.
❗️ Настройте двухфакторную проверку в мессенджерах.
❗️ Регулярно очищайте историю чата.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: информационная гигиена, советы, хартия;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» дали советы касательно информационной гигиены в зоне боевых действий".