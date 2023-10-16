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Как случайно не помочь врагу: советы от харьковских военных (видео)

Общество 11:58   16.10.2023
Оксана Горун
Как случайно не помочь врагу: советы от харьковских военных (видео)

Харьковские военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» дали советы касательно информационной гигиены в зоне боевых действий.

Рекомендации, опубликованные «Хартией», адресованы в первую очередь военнослужащим, однако многие советы актуальны и для гражданских.

Защитники Украины советуют следующее:

❗️ В зоне боевых действий выключайте свои телефоны или ставьте в режим полета.

❗️ Нельзя, чтобы мобильной связью одновременно пользовались несколько человек в одной локации.

❗️ Не обсуждайте по мобильному планы операций, вооружение, места дислокации даже с самыми близкими людьми.

❗️ Не доверяйте незнакомцам. Настройте смартфоны так, чтобы не принимать сообщения и звонки от незнакомых людей, которых нет в списке контактов. Не добавляйте в контакты и друзья в соцсетях незнакомых лиц.

❗️Никогда не открывайте сообщения, особенно с вложениями от незнакомцев.

❗️ Проверьте свои настройки. Не используйте автоматический вход в какие-либо аккаунты.

❗️ Запрещайте всюду доступ к геолокации.

❗️ Удалите на телефоне ненужные приложения.

❗️ Выберите безопасные мессенджеры и пользуйтесь только ими. Наиболее защищенными сейчас считаются «Signal» и «WhatsApp».

❗️ Не сбрасывайте геолокацию в открытом доступе.

❗️ Настройте двухфакторную проверку в мессенджерах.

❗️ Регулярно очищайте историю чата.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» дали советы касательно информационной гигиены в зоне боевых действий".