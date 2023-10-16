Как случайно не помочь врагу: советы от харьковских военных (видео)

Харьковские военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» дали советы касательно информационной гигиены в зоне боевых действий.

Рекомендации, опубликованные «Хартией», адресованы в первую очередь военнослужащим, однако многие советы актуальны и для гражданских.

Защитники Украины советуют следующее:

❗️ В зоне боевых действий выключайте свои телефоны или ставьте в режим полета.

❗️ Нельзя, чтобы мобильной связью одновременно пользовались несколько человек в одной локации.

❗️ Не обсуждайте по мобильному планы операций, вооружение, места дислокации даже с самыми близкими людьми.

❗️ Не доверяйте незнакомцам. Настройте смартфоны так, чтобы не принимать сообщения и звонки от незнакомых людей, которых нет в списке контактов. Не добавляйте в контакты и друзья в соцсетях незнакомых лиц.

❗️Никогда не открывайте сообщения, особенно с вложениями от незнакомцев.

❗️ Проверьте свои настройки. Не используйте автоматический вход в какие-либо аккаунты.

❗️ Запрещайте всюду доступ к геолокации.

❗️ Удалите на телефоне ненужные приложения.

❗️ Выберите безопасные мессенджеры и пользуйтесь только ими. Наиболее защищенными сейчас считаются «Signal» и «WhatsApp».

❗️ Не сбрасывайте геолокацию в открытом доступе.

❗️ Настройте двухфакторную проверку в мессенджерах.

❗️ Регулярно очищайте историю чата.