Як випадково не допомогти ворогові: поради від харківських військових (відео)

Харківські військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія” дали поради щодо інформаційної гігієни у зоні бойових дій.

Рекомендації, опубліковані “Хартією”, адресовані насамперед військовослужбовцям, проте багато порад актуальні й для цивільних.

Захисники України радять таке:

❗️ У зоні бойових дій вимикайте телефони або ставте в “режим польоту”.

❗️ Не можна, щоб мобільним зв’язком одночасно користувалися кілька людей в одній локації.

❗️ Не обговорюйте по мобільному плани операцій, озброєння, місця дислокації навіть із найближчими людьми.

❗️ Не довіряйте незнайомцям. Налаштуйте свої смартфони так, щоб не приймати повідомлення та дзвінки від незнайомих людей, яких немає у вашому списку контактів. Не додавайте в контакти та в друзі в соцмережах незнайомих осіб.

❗️ Ніколи не відкривайте повідомлення, особливо із вкладеннями від незнайомців

❗️ Перевірте свої налаштування. Не використовуйте автоматичний вхід у будь-які акаунти

❗️ Забороняйте всюди доступ до геолокації.

❗️ Видаліть непотрібні програми на телефоні.

❗️ Виберіть безпечні месенджери та користуйтеся лише ними. Найбільш захищеними зараз вважаються “Сигнал” та “Вотсап”.

❗️ Не скидайте геолокацію у відкритому доступі.

❗️ Налаштуйте двофакторну перевірку в месенджерах.

❗️ Регулярно очищайте історію чату.