Як випадково не допомогти ворогові: поради від харківських військових (відео)
Харківські військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія” дали поради щодо інформаційної гігієни у зоні бойових дій.
Рекомендації, опубліковані “Хартією”, адресовані насамперед військовослужбовцям, проте багато порад актуальні й для цивільних.
Захисники України радять таке:
❗️ У зоні бойових дій вимикайте телефони або ставте в “режим польоту”.
❗️ Не можна, щоб мобільним зв’язком одночасно користувалися кілька людей в одній локації.
❗️ Не обговорюйте по мобільному плани операцій, озброєння, місця дислокації навіть із найближчими людьми.
❗️ Не довіряйте незнайомцям. Налаштуйте свої смартфони так, щоб не приймати повідомлення та дзвінки від незнайомих людей, яких немає у вашому списку контактів. Не додавайте в контакти та в друзі в соцмережах незнайомих осіб.
❗️ Ніколи не відкривайте повідомлення, особливо із вкладеннями від незнайомців
❗️ Перевірте свої налаштування. Не використовуйте автоматичний вхід у будь-які акаунти
❗️ Забороняйте всюди доступ до геолокації.
❗️ Видаліть непотрібні програми на телефоні.
❗️ Виберіть безпечні месенджери та користуйтеся лише ними. Найбільш захищеними зараз вважаються “Сигнал” та “Вотсап”.
❗️ Не скидайте геолокацію у відкритому доступі.
❗️ Налаштуйте двофакторну перевірку в месенджерах.
❗️ Регулярно очищайте історію чату.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: информационная гигиена, советы, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія” дали поради щодо інформаційної гігієни у зоні бойових дій".