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Агенту РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти в Харкові, винесли вирок

Суспільство 18:17   28.09.2023
Олена Нагорна
Агенту РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти в Харкові, винесли вирок

15 років тюрми отримав російський агент, який передавав окупантам координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині.

Житель Чернівців переїхав у Харків у 2021 році й тут працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабної війни його завербував співробітник ГУ Генштабу ЗС РФ, який побачив антиукраїнські публікації чоловіка у соцмережі “Однокласники”, повідомляє СБУ.

За даними відомства, у Харкові ворожий агент відстежував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд, а також передавав окупантам геолокації енергооб’єктів. Пізніше чоловік за вказівкою свого куратора з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Там шпигував за облуправлінням СБУ, прикордонним загоном та військкоматом.

СБУ затримала російського агента “на гарячому” під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта в Чернівцях у травні цього року. Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111, а також ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2.


Фото: СБУ

Читайте також: Юна спортсменка з Харківщини втекла до РФ і чекає на окупацію регіону – СБУ

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років тюрми отримав російський агент, який передавав окупантам координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині.".