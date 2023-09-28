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Агенту РФ, наводившему ракеты на энергообъекты в Харькове, вынесли приговор

Общество 18:17   28.09.2023
Елена Нагорная
Агенту РФ, наводившему ракеты на энергообъекты в Харькове, вынесли приговор Фото: СБУ

15 лет тюрьмы получил российский агент, который передавал оккупантам координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине.

Житель Черновцов переехал в Харьков в 2021 году и здесь работал техником по настройке интернета. После начала полномасштабной войны его завербовал сотрудник ГУ Генштаба ВС РФ, увидевший антиукраинские публикации мужчины в соцсети «Одноклассники», сообщает СБУ.

По данным ведомства, в Харькове вражеский агент отслеживал дислокации украинских блокпостов и фортификационных сооружений, а также передавал оккупантам геолокации энергообъектов. Позже мужчина по указанию своего «куратора» из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников. Там шпионил за облуправлением СБУ, пограничным отрядом и военкоматом.

СБУ задержала российского агента «на горячем» во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года. Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111, а также ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.


Фото: СБУ

Читайте также: Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона – СБУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы получил российский агент, который передавал оккупантам координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине.".