Агенту РФ, наводившему ракеты на энергообъекты в Харькове, вынесли приговор
15 лет тюрьмы получил российский агент, который передавал оккупантам координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине.
Житель Черновцов переехал в Харьков в 2021 году и здесь работал техником по настройке интернета. После начала полномасштабной войны его завербовал сотрудник ГУ Генштаба ВС РФ, увидевший антиукраинские публикации мужчины в соцсети «Одноклассники», сообщает СБУ.
По данным ведомства, в Харькове вражеский агент отслеживал дислокации украинских блокпостов и фортификационных сооружений, а также передавал оккупантам геолокации энергообъектов. Позже мужчина по указанию своего «куратора» из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников. Там шпионил за облуправлением СБУ, пограничным отрядом и военкоматом.
СБУ задержала российского агента «на горячем» во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года. Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111, а также ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.
Фото: СБУ
Читайте также: Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона – СБУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Агенту РФ, наводившему ракеты на энергообъекты в Харькове, вынесли приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы получил российский агент, который передавал оккупантам координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине.".