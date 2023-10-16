Коваленко: почему у 100 тысяч солдат РФ нет результата под Купянском и Лиманом

У группировки РФ, которая находится на Лимано-Купянском направлении и насчитывает около 100 тысяч солдат и почти 900 танков, нет наступательного функционала, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью журналисту Евгению Киселеву.

Эксперт напомнил, что летом 2023 года российские группы войск “Центр” и “Запад” уже пытались наступать на Лимано-Купянском направлении, но имели “нулевой результат”.

“Хотя мы все неоднократно слышали, что по Лимано-Купянской оси сосредоточено до 100 тысяч личного состава. Звучит “100 тысяч” угрожающе, не правда ли? Результат — маленькое село Надия атаковалось силами двух танковых полков и было захвачено. Это село на 20 домов, полностью стертое с лица земли, а потом оно было оставлено. Наступление было? Было. Результат нулевой”, — отметил Коваленко.

Военный обозреватель пояснил, что российские силы не могут прорвать украинскую оборону в связи с тем, что на Лимано-Купянской оси протяженностью почти 170 километров находятся 120-140 вражеских батальонных тактических групп.

“Этого количества в наступлении критически недостаточно. На 170 километров для полного закрытия фронта и выхода к левому берегу реки Оскол количество должно быть как минимум в два раза больше полностью укомплектованных батальонных тактических групп. На все 170 километров — около 300. Средний расчет на сегодняшний день — это две батальонные тактические группы, охватывающие фронт в один километр”, — сказал Коваленко.

Одна БТГ, по его словам, должна иметь 11 танков, 33 боевых бронированных машин, ствольную и реактивную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и комплексы РЭБ.

“Это штатная комплектация, которая позволяет этой БТГ осуществлять наступление. Какова картина реальная с комплектацией российских подразделений на сегодня? Полностью танковой роты нет, например. Три или семь танков вместо 11. ББМ еще хуже — комплектация где-то на 20% от положенной. Где-то 10-15 ББМ вместо 33. И так далее… Вроде бы количество есть, но качество не позволяет им наступать с результатом”, — констатировал эксперт.