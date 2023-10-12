Достигнет ли РФ успеха под Купянском и Лиманом – прогноз военного обозревателя

Россияне пытаются имитировать масштабное наступление на Купянско-Лиманском направлении, однако инициатива не на стороне врага, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я не думаю, что это наступление будет у них иметь на Лимано-Купянском направлении какой-то другой результат, чем тот, что был летом. А летом я напомню, их наступательные действия имели полное фиаско», – сказал Коваленко.