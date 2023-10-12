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Достигнет ли РФ успеха под Купянском и Лиманом – прогноз военного обозревателя

Общество 12:57   12.10.2023
Виктория Яковенко
Достигнет ли РФ успеха под Купянском и Лиманом – прогноз военного обозревателя

Россияне пытаются имитировать масштабное наступление на Купянско-Лиманском направлении, однако инициатива не на стороне врага, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я не думаю, что это наступление будет у них иметь на Лимано-Купянском направлении какой-то другой результат, чем тот, что был летом. А летом я напомню, их наступательные действия имели полное фиаско», – сказал Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 12:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются имитировать масштабное наступление на Купянско-Лиманском направлении, однако инициатива не на стороне врага, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".